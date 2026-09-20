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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альшин о пенальти «Зенита»: «Не надо давать повода назначать его. Не вступать в контакт с чужими игроками в своей штрафной? Наверное, так»

Хавбек «Факела» Ильнур Альшин высказался о назначении 11-метрового в пользу « Зенита » в матче 6-го тура РПЛ против петербургского клуба (0:1).

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