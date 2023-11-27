Чуть более пяти лет потребовалось Realme для выпуска 200 млн смартфонов Компании...

Чуть более пяти лет потребовалось Realme для выпуска 200 млн смартфоновКомпании Relame, вместе с Vivo и Oppo принадлежащей китайскому гиганту BBK Electronics, потребовалось чуть более пяти лет с момента основания, чтобы преодолеть планку в 200 млн отгруженных смартфонов.