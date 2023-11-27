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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Чуть более пяти лет потребовалось Realme для выпуска 200 млн смартфонов Компании...

Чуть более пяти лет потребовалось Realme для выпуска 200 млн смартфонов Компании...

Чуть более пяти лет потребовалось Realme для выпуска 200 млн смартфоновКомпании Relame, вместе с Vivo и Oppo принадлежащей китайскому гиганту BBK Electronics, потребовалось чуть более пяти лет с момента основания, чтобы преодолеть планку в 200 млн отгруженных смартфонов.

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