Джака не сыграет в матчах Лиги наций за сборную Швецарии после подделки сертификата о вакцинации от коронавируса

Капитан и полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака не примет участия в предстоящем сборе национальной команды после своегоКапитан и полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака не примет участия в предстоящем сборе национальной команды после своего заявления по поводу использовании поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.