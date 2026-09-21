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Джака не сыграет в матчах Лиги наций за сборную Швецарии после подделки сертификата о вакцинации от коронавируса

Джака не сыграет в матчах Лиги наций за сборную Швецарии после подделки сертификата о вакцинации от коронавируса

Капитан и полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака не примет участия в предстоящем сборе национальной команды после своегоКапитан и полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака не примет участия в предстоящем сборе национальной команды после своего заявления по поводу использовании поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.

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