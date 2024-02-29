Вызов алюминию: стратегическая для России отрасль находится под беспрецедентным давлением

На проходящих в рамках выставки-форума «Россия» Днях алюминия, организованных Алюминиевой Ассоциацией, чиновники и представители бизнеса обсуждали условия фактически «идеального шторма», в который попала стратегически важная для страны отрасль.
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