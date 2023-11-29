Посол Кубы в РФ подтвердил возобновление прямых рейсов между Москвой и Гаваной

Прямое сообщение между Москвой и Гаваной возобновится в декабре 2023 года. В то же время планируется запуск регулярных рейсов между Санкт-Петербургом и островом Кайо-Коко, заявил «Известиям» посол Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья.