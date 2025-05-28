В Минздраве рассказали о состоянии четверых пострадавших в Байкальске подростков

Четверо пострадавших при нападении в Байкальске подростков проходят лечение в стационаре, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, остальных — средней степени тяжести, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
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