Ущерб по делу бывших топ-менеджеров "Спецтехники" составил свыше 1 млрд рублей

Ущерб по делу бывших топ-менеджеров компании "Спецтехника", против которых было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, превысил 1 млрд рублей.
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