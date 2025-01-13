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Военные группировки войск "Юг" приступили к эвакуации жителей из Курахово

Военные группировки войск "Юг" приступили к эвакуации жителей из Курахово

Мотострелковые подразделения российской группировки войск "Юг" начали эвакуировать оставшихся мирных жителей из города Курахово Донецкой народной республике (ДНР), который перешел под контроль Вооруженных сил РФ.

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