Военные группировки войск "Юг" приступили к эвакуации жителей из Курахово

Мотострелковые подразделения российской группировки войск "Юг" начали эвакуировать оставшихся мирных жителей из города Курахово Донецкой народной республике (ДНР), который перешел под контроль Вооруженных сил РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии