31.01.25==Президент России Владимир Путин рассказал о перспективах проведения мирных переговоров с Украиной и о сроках завершения кризиса. Как в мире отреагировали на заявление российского лидера, в материале «Рамблера»

Накануне президент России, отвечая на вопросы автора программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, отметил, что Владимир Зеленский из-за своей нелегитимности не может подписывать никаких мирных договоренностей, но он готов найти способ вести диалог и с ним, если у того есть подобное желание.