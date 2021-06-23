Вести Кузбасс

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После сюжета «Вестей» прокуратура проверит свалку в Ягуновском

После сюжета «Вестей» прокуратура проверит свалку в Ягуновском

Сегодня кемеровская прокуратура начала проверку после материала «Вестей». Накануне мы рассказывали: в поселке Ягуновский образовалась свалка.

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