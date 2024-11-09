Роботы и репродукция: возможно ли создание искусственного материнства? Юлия ЧелкановаВ последние дни социальные сети заполнились обсуждениями нового амбициозного проекта Илона Маска, который предполагает создание робота, способного к зачатию и вынашиванию человеческого ребенка.
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