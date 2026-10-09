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Царьград

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В Королёве скорая столкнулась с легковушкой: ранены два фельдшера

В Королёве скорая столкнулась с легковушкой: ранены два фельдшера

В ДТП на улице Циолковского пострадали два фельдшера скорой помощи, столкнувшейся с легковым автомобилем на регулируемом перекрёстке.

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