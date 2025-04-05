Дмитриев поблагодарил США за прием и заявил, что возвращается в Россию

Global Look Press / Kremlin Pool Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что покидает США, и поблагодарил принимавшую его сторону за позитивную, искреннюю и конструктивную встречу.