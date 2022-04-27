Зрс с-500 "Прометей" запущена в серийное производство

ЗРС С-500 "Прометей" Началось серийное производство зенитной ракетной системы С-500 ("Прометей"), об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса - концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков.