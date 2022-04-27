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Зрс с-500 "Прометей" запущена в серийное производство

Зрс с-500 "Прометей" запущена в серийное производство

ЗРС С-500 "Прометей" Началось серийное производство зенитной ракетной системы С-500 ("Прометей"), об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса - концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

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