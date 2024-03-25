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Китай

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Сегодня скорбит вся Россия

Москва, 24 марта /Синьхуа/ -- 24 марта объявлено в России Днем общенационального траура. Множество людей, несмотря на дождь, пришли к зданию концертного зала "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, чтобы выразить скорбь по жертвам ужасного теракта, который произошел вечером 22 марта.

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