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Царьград

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ЦСКА подписал контракт с нападающим Максимом Маминым на год

ЦСКА подписал контракт с нападающим Максимом Маминым на год

Форвард Максим Мамин вернулся в ЦСКА, подписав однолетний контракт. Воспитанник клуба, ранее игравший в московском "Динамо", дважды становился обладателем Кубка Гагарина и выступал за "Флориду Пантерз" в НХЛ.

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