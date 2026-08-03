ЦСКА подписал контракт с нападающим Максимом Маминым на год

Форвард Максим Мамин вернулся в ЦСКА, подписав однолетний контракт. Воспитанник клуба, ранее игравший в московском "Динамо", дважды становился обладателем Кубка Гагарина и выступал за "Флориду Пантерз" в НХЛ.
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