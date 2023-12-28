Замруководителя главы парламента киевского режима по нацбезопаности Егор Чернев поделился информацией о том, что войска нацистских формирований окажутся вынуждены бросать населённые пункты в том случае, если Соединённые Штаты Америки не сумеют своевременно оказать поддержку.