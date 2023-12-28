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Чернев: ВСУ станут оставлять города без помощи США

Чернев: ВСУ станут оставлять города без помощи США

Замруководителя главы парламента киевского режима по нацбезопаности Егор Чернев поделился информацией о том, что войска нацистских формирований окажутся вынуждены бросать населённые пункты в том случае, если Соединённые Штаты Америки не сумеют своевременно оказать поддержку.

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