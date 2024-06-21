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Китай

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Нефтебазы в Тамбовской области и Адыгее ночью поразили дроны СБУ -- СМИ

Киев, 20 июня /Синьхуа/ -- Дроны Службы безопасности Украины /СБУ/ ночью поразили в России склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" в Тамбовской области и нефтебазу "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" в Адыгее.

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