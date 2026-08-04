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Александр Васильев показал интерьеры нового гостевого флигеля в столетней усадьбе под Вильнюсом

Александр Васильев показал интерьеры нового гостевого флигеля в столетней усадьбе под Вильнюсом

Историк моды Александр Васильев впервые показал гостевой флигель своей старинной усадьбы под Вильнюсом.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
НА трех снимках все пространство захламлено... Как свалка... ЧТО ТАМ МОЖНО РАССМОТРЕТЬ?
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1 м.