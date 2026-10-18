С 1 октября 2026 года параметры льготной ипотеки в Челябинской области зависят от числа и возраста детей: многодетные семьи с пятью и более детьми получают кредит под 2% годовых на сумму до десяти миллионов рублей, а при одном ребенке ставка составляет 10% при лимите шесть миллионов.
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