С 1 октября 2026 года параметры льготной ипотеки в Челябинской области зависят от числа и возраста детей: многодетные семьи с пятью и более детьми получают кредит под 2% годовых на сумму до десяти миллионов рублей, а при одном ребенке ставка составляет 10% при лимите шесть миллионов.