Полпред Якушев встретился с уральской молодежью не по сценарию. Фото

Полпред президента РФ в УрФО нестандартно пообщался с молодежью в день закрытия форума «Утро»: внезапно для всех решил сменить формат выступления, отказавшись от официальной части, и сразу перешел к вопросам из зала, заставив организаторов понервничать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии