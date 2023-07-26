Британская разведка сообщила о передислокации кораблей Черноморского флота России «для подготовки к морской блокаде Украины»

Корабли Черноморского флота ВМФ России в последнее время меняют места дислокации. Как утверждает британская разведка, это делается «для подготовки к морской блокаде Украины».
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