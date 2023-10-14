Куда сходить: интересные мероприятия 15 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Симферопольский художественный музей (Симферополь, ул. Долгоруковская, 35) «Музыкальные портреты ХХ века», 6+ 15 октября, 15:00 В исполнении солистов управления Крымской государственной филармонии камерно-вокальное творчество композиторов ушедшего века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии