PNAS: протонные штормы могут иметь серьезные последствия для здоровья

В исследовательской статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) группа учёных рассказала об опасности протонных штормов, связанных с солнечными вспышками и совпадающих с периодами ослабления геомагнитного поля Земли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии