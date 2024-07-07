В Удмуртии утонул еще один мужчина

В Удмуртии продолжают происходить несчастные случаи на воде. Так, недавно утонул еще один мужчина - 29-летний парень, который вместе со своей спутницей отдыхал на неофициальном пляже в деревне Постол Завьяловского района.
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