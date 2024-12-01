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  • ММ
    "Разглядывая огромные суммы и вызов в суд, по поводу лишения водительских прав и запрет на использование машины до су...Воры)
  • Елена
    Класс, Олег! Какая чудесная история. 😊👏Бабушка и Сынок
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Ох уж эти "домашние животные"!..

Ох уж эти "домашние животные"!..

Неделю жила без кошки. Тут вернулась в семью. Как мы с ними живем? Открой, закрой, впусти, выпусти, подай, принеси, насыпь, высыпь, налей, долей, не туда поставила, выпусти ааааа срочно, нет впусти, и ту другую впусти, как ее там нет? пойду посмотрю, лоток воняет, не тот наполнитель, где еда, а печеньки?, поглаааадь, нет стой не надо я передумала, другую погладь, зачем ты сейчас легла, я тоже хочу, почему встала? нет не вставай, аааа а где моя лазерная указка, вот смотри я покакала, нет.

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