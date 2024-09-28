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Петербургский дневник

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В Петербурге делегациям налоговых служб БРИКС представили цифровые решения ФНС России

В Петербурге делегациям налоговых служб БРИКС представили цифровые решения ФНС России

Обмен опытом даст импульс последующим совместным инициативам в области налогового администрирования Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в рамках деловой программы заседания руководителей и экспертов налоговых органов стран БРИКС представил цифровые решения ФНС России в Петрербурге, сообщили в Смольном.

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