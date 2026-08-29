ВС России поразили морской перегрузочный терминал в порту «Николаев»

Российские войска нанесли удар по морскому перегрузочному терминалу в порту «Николаев». Под атаку также попали логистические центры и хранилища, которые использовались для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны России .
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