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Мировое обозрение

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Визит Лукашенко в Москву: высокий товарооборот на фоне структурных трудностей интеграции

Визит Лукашенко в Москву: высокий товарооборот на фоне структурных трудностей интеграции

Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию 27–29 августа 2026 года с первого взгляда выглядел как рутинное подтверждение союзнической риторики.

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