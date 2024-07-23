В Вологодской области выделили 10% мест вузов для для детей участников СВО

Дети участников Специальной военной операции (СВО) в Вологодской области могут получить бесплатное высшее образование по программам бакалавриата и специалитета, 23 июля сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в своем в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии