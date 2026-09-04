Сергей Жигунов о перезапуске «Моей прекрасной няни» с Олесей Иванченко

«Моя прекрасная няня» стала одним из самых ярких телехитов нулевых, а образы няни Вики и Максима Шаталина до сих пор прочно ассоциируются у зрителей с Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым.
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