В Москве и Подмосковье ударили первые майские заморозки

В столице России наблюдаются первые майские заморозки. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, минимальная температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ в ночь на субботу, 4 мая, достигла отметки минус 0,8°C.