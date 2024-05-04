В Москве и Подмосковье ударили первые майские заморозки

В столице России наблюдаются первые майские заморозки. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, минимальная температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ в ночь на субботу, 4 мая, достигла отметки минус 0,8°C.
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