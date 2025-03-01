Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 10 шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам за карьеру до десяти шайб.
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