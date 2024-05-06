Авиакомпании стали реже задерживать рейсы из Омска, но абсолютную пунктуальность в апреле показали только два перевозчика.
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Авиакомпании стали реже задерживать рейсы из Омска, но абсолютную пунктуальность в апреле показали только два перевозчика.