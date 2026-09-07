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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Предлагали несколько раз сходить #####». Фигуристку Худайбердиеву не пустили на «РЖД Арену» на самокате

Чемпионку России в танцах на льду Елизавету Худайбердиеву не пустили на «РЖД Арену». Как сообщает Sport Baza, фигуристка хотела проехать к ледовой арене, где у нее была запланирована тренировка, на самокате.

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