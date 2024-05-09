Дептранс Москвы: ночью в городе произошли несколько ДТП из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия привели к нескольким авариям в Москве в ночь на 9 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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