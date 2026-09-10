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Александр Горлатов стал главой департамента инвестиционной политики Тюменской области

Александр Горлатов стал главой департамента инвестиционной политики Тюменской области

Что известно об управленце? .

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