«Что такое старость?»: ответ Михаила Задорнова, который не ожидал никто.

Писатель и сатирик Михаил Задорнов во время интервью | © РИА Новости / Максим Блинов Есть люди, чьи фразы переживают их самих и расходятся на присказки, которые повторяют, даже не всегда вспоминая автора.
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Очень понравился один отзыв-богу хорошие люди тоже нужны...🙏