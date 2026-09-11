Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Что такое старость?»: ответ Михаила Задорнова, который не ожидал никто.

«Что такое старость?»: ответ Михаила Задорнова, который не ожидал никто.

Писатель и сатирик Михаил Задорнов во время интервью | © РИА Новости / Максим Блинов Есть люди, чьи фразы переживают их самих и расходятся на присказки, которые повторяют, даже не всегда вспоминая автора.

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