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Яңа кагыйдәләр: эшмәкәр иртән бер урында, көндез икенче урында эшли алачак

Яңа кагыйдәләр: эшмәкәр иртән бер урында, көндез икенче урында эшли алачак

Сентябрь башыннан Россиядә сәүдә өлкәсенә кагылышлы яңа кагыйдәләр гамәлгә керде. «Мобиль сәүдә объекты» дигән яңа төшенчә барлыкка килде.

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