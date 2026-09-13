Яңа кагыйдәләр: эшмәкәр иртән бер урында, көндез икенче урында эшли алачак

Сентябрь башыннан Россиядә сәүдә өлкәсенә кагылышлы яңа кагыйдәләр гамәлгә керде. «Мобиль сәүдә объекты» дигән яңа төшенчә барлыкка килде.
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