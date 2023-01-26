В Херсонской области обнаружили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

Военнослужащие российской армии обнаружили большое количество ракетных снарядов.Русские солдаты обнаружили на освобождённой части Херсонской области крупный схрон ВСУ с большим количеством боеприпасов для ракетных систем залпового огня "Град".
Военнослужащие российской армии обнаружили большое количество ракетных снарядов.Русские солдаты обнаружили на освобождённой части Херсонской области крупный схрон ВСУ с большим количеством боеприпасов для ракетных систем залпового огня "Град".
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