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В Херсонской области обнаружили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

В Херсонской области обнаружили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ

Военнослужащие российской армии обнаружили большое количество ракетных снарядов.Русские солдаты обнаружили на освобождённой части Херсонской области крупный схрон ВСУ с большим количеством боеприпасов для ракетных систем залпового огня "Град".

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