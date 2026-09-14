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Евродепутат Картайзер: поддержка Киева в ЕС падает из-за коррупции на Украине

Евродепутат Картайзер: поддержка Киева в ЕС падает из-за коррупции на Украине

Поддержка украинской стороны среди жителей ЕС стремительно падает, во многом это происходит из-за уровня коррупции.

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