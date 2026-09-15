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Жизнь без языка: как хирурги ВОНКОЦ провели редкую операцию, которая спасла пациента

Жизнь без языка: как хирурги ВОНКОЦ провели редкую операцию, которая спасла пациента

Шесть лет назад воронежские онкологи выполнили тотальную глоссэктомию — полное удаление языка у мужчины.

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