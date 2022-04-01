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Из-за какого фундамента придется платить налог на дом, баню или гараж, а из-за какого — нет

Из-за какого фундамента придется платить налог на дом, баню или гараж, а из-за какого — нет

И Налоговая служба, и Росреестр в своих разъяснениях о том, какие постройки являются недвижимостью (а значит, нужно платить за них налог), ссылаются на признаки капитального строения — и прежде всего, наличие у него фундамента (Письмо ФНС от 05.

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