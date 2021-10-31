В России выявили новый максимум случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили новый максимум заражений коронавирусом – 40993 случая. Общее число заболевших с начала пандемии достигло отметки 8513790, рассказали в оперштабе по борьбе с распространением инфекции в воскресенье, 31 октября.
За прошедшие сутки в России выявили новый максимум заражений коронавирусом – 40993 случая. Общее число заболевших с начала пандемии достигло отметки 8513790, рассказали в оперштабе по борьбе с распространением инфекции в воскресенье, 31 октября.
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