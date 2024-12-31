2024: было непросто, но мы справились

Очередной год спецоперации позади. Он был насыщен крайне важными для истории событиями, значение многих из которых ещё только предстоит осмыслить.
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