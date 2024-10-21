Обход в субботу прошел по Войковским проездам

В субботу, 19 октября, глава управы Войковского района Юлия Денисова, сотрудники ГБУ «Жилищник района Войковский» совместно с жителями района провели субботний обход территории по запланированному маршруту.
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