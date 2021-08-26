Задержка развития души у подростков. Православная точка зрения.

Позитив для оптимистовПолитикаЗадержка развития души у подростков. Православная точка зрения.B современных детях все чаще наблюдается какое-то странное несоответствие внешней взрослости и внутреннего инфантилизма.Вернуться к статье8НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваВместе с западной системой образования к нам пришла и западная система воспитания, вместе с западными "ценностями". Выращивание общества потребителей. В СССР такое было невозможно. Вот где бы пригодилось "отцовское воспитание". А где они отцы-воспитатели, которые так рвутся "правильно воспитывать"?Василиса ОдинЯ даже подозреваю, что надо начинать именно с тех "отцов-воспитателей", которые и положили начало сей системе безответственности своими репродуктивными поступками.Элина МорозоваЭтих самих пора перевоспитывать, пока не усугубили ситуацию...NatalyВ Германии все говорят о разнице в ценностях между Россией и Западом. Есть ли вообще такая большая разница? Ценности — очень широкое понятие. Обычно, когда говорят о разрыве в ценностях между Россией и Западом, ссылаются на российский социальный консерватизм. Например, утверждается, что в России большее значение придается семье и религии, чем на Западе. Однако статистика разводов в России принципиально не отличается от статистики других европейских стран. Уровень религиозности в России выше, чем в Великобритании или в Испании, но ниже, чем в Польше и даже в Германии. Между Россией и Западом есть другой разрыв — разрыв в нарративах и, говоря шире, в менталитете политических элит — в той мере, в которой понятие «политической элиты» вообще применимо в случае России. Можно ли сказать, что иерархия ценностей в России сильно отличается от иерархии ценностей в Европе? Особенностью России всегда было наличие отчетливых установок на социальный патернализм. От государства или от работодателя в России ждут больше, чем во многих западных странах, Но и терпеть от государства или работодателя готовы тоже больше, чем в среднем на Западе. Однако, социальный патернализм — не уникальная характеристика исключительно российского общества: он в разных формах присутствует в странах Южной и Центральной Европы, Восточной Азии и пр. Российские ценности в этом смысле противостоят не столько «общезападным» ценностям, но, скорее, англосаксонскому их варианту, Россия очевидно ближе к католическому Западу, чем протестантскому. Но дистанция между православной Россией и протестантским Западом все же намного меньше, чем дистанция между Россией и, скажем, буддийским Востоком. Как выглядят европейские ценности в зеркале русского языка? Означают ли слова, которыми на Западе обозначаются ценности (права человека, свобода, толерантность, разнообразие, справедливость и т.д.) в русском языке то же самое или существует разница в значении самих понятий? Конечно, существует разница, связанная с историческими, культурными и даже лингвистическим особенностями России и других стран. Например, понятие «справедливости» — одно из центральных для российского культурного кода, оно крайне важно для поднимания всей истории страны. Традиционно российское общество требовало от власти именно «справедливости», а не «свободы». А понятие «толерантности» было заимствовано на Западе сравнительно недавно, и уже успело приобрести негативную коннотацию («толерантность» как синоним индифферентности и равнодушия). Как в России оценивается то, что в Европе обозначается понятием «европейские ценности»? Тут надо уточнить, о каких европейских ценностях идет речь. Президент Путин, например, очень часто утверждает, что именно Россия является законной наследницей истинных европейских ценностей, от которых сама Европа сегодня все чаще отказывается. Например, ценности христианства, традиционной семьи, патриотизма и так далее. Но, говоря о Европе, российские политики практически никогда не ссылаются, например, на ценности, привнесенные эпохой европейского Просвещения. То есть отношение к европейским ценностям на политическом уровне весьма избирательное. Что же касается населения в целом, то, за некоторыми исключениями (например, в России гомофобия и гендерный шовинизм распространены шире, чем во многих европейских странах), то я не вижу принципиальных различий между Россией и Европой.Майя MajaЭксперты в один голос утверждают, что инфантилизмом чаще страдают мужчины. Причины этого, например, исторические: из-за демографической катастрофы ХХ века сформировался типаж самодостаточной сильной женщины, которая везет все на себе. Или физиологические: женщине нужно отвечать за свое потомство, поэтому ее ответственность — почти природное качество. Иеромонах Макарий (Маркиш), преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии: «Женская природа вообще здоровее мужской. В бедной ли России, в богатой ли Америке мужчины живут в среднем на 10-15 лет меньше, чем женщины. Или посмотрите на население исправительных колоний: там мужчин примерно в десять раз больше, чем женщин. Значит, примерно в десять раз женщина менее склонна к преступлению». Проявляется мужской инфантилизм по-разному. Вот, например, любимый женщинами мягкий мужской типаж — уступчивый, податливый, как Женя Лукашин из «Иронии судьбы». А ведь уступчивость, безвольность — это не природные свойства, а признаки все той же незрелости. Человек с характером не рождается, он рождается с темпераментом, а характер формируется в течение жизни. Уступчивый — это не темперамент. Если чел боится принимать на себя ответственность, он всегда будет искать, на кого ее свалить. Если что — потом есть, кого обвинить. И поиск виноватого — одно из ярких проявлений инфантильности. (Что верно, то верно:) Но это пример очевидный. А вот — неожиданный: вроде бы сильный, брутальный, но изменяющий жене, меняющий женщин субъект страдает той же незрелостью. А все потому, что неумение устанавливать близкие отношения с одним человеком, постоянный поиск новых партнеров — яркий признак инфантильности. Еще распространенный тип — это алкоголик: он же ведет себя абсолютно как ребенок: ни за что не отвечает, не способен ни на какое принятие решений!Элина МорозоваЧто то слишком много стало мужчин, которые все на женщин перекладывают.Борис Шумилов"Задержка развития души у подростков." - Не задержка, а отсутствие духовного развития. Как сказал один психолог, вначале духовный фундамент, потом строим здание образования. Пресловутое ЕГЭ, вообще уничтожает всё до основания, а основания то и не было.(( Ученики через пол года после сдачи ЕГЭ это чистый лист пиши на него чего захочешь. Духовное развитие, это тоже самое что и идеология, хоть за царя батюшку, хоть за сталина, хоть за мамону, только у нас по конституции идеология запрещена. https://www.youtube.com/watch?v=0ICQhHXnkCUМайя MajaInfantil_Инфантами (от лат. infans — дитя), как известно, называли испанских принцев и принцесс. Что, собственно, плохого быть похожими на них? Сегодня люди, не желающие взрослеть, отвечать за что-то, выполнять свои обязательства, трудиться в поте лица, заводить семью, не являются аутсайдерами. Сегодня многие, путают инфантильность и детскость и имеют об этих понятиях примитивное, плоскостное представление: либо ты инфантил — либо ты скучный прагматик. И то, что на самом деле важно не быть инфантильным, но сохранять хорошие детские черты — оставаться восприимчивым к жизни и к людям, творческим, искренним, сохранять радость, хорошую непредсказуемость — то, что делает жизнь живой, эти люди имеют с мутное представление. Сегодня инфантилы это зависимые эгоцентристы (когда есть две точки зрения: моя и неправильная), действующие в соответствии с импульсами, а не с разумом, а главное — безответственные. Поэтому законченным инфантилом может быть не только проводящий всю жизнь в сети кидалт (от англ. kid — ребенок и adult — взрослый), но и успешный бизнесмен на крутой машине, и отец семейства с пятью детьми — все они могут оказаться из того же недозрелого теста. Да и любой человек, вполне ответственный и серьезный в одной сфере жизни (например, в профессиональной), может в других, сам того не замечая, вести себя невзросло (там, где дело касается отношений с другими людьми). И оказывается, эти вполне обыденные, не столь явные проявления инфантилизма приводят к жизненному краху — точно так же, как самый отъявленный кидалтизм. Поэтому так важно уметь их распознать.Комментировать
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