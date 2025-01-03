«Не серая мышь»: Как в 50+ стать той, на кого равняются молодые

Оглавление Светлые тона: меньше страха, больше стиля Минимализм: проще — не значит скучно Покажите фигуру, а не прячьте её Показать ещё Вы замечали, что существуют женщины, которые выглядят так, словно время для них замерло? Это не из-за ботокса или фильтров, а потому что они нашли свой стиль и с уверенностью его демонстрируют.