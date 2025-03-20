Стоматолог дал рекомендации для поддержания гигиены полости рта и зубов

В преддверии Всемирного дня здоровья полости рта, отмечаемого 20 марта, доктор медицинских наук, врач-стоматолог, профессор кафедры стоматологии, основатель и директор Стоматологического колледжа №1 Олесь Шевченко рассказал о способах поддерживать зубы в здоровом состоянии.
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