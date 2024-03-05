«Явно неправосудный приговор»: убийца героя СВО, мигрант-MMAшник, освобождён в зале суда

валерий наследованный Даже трудно себе представить что было бы с погибшим парнем,если бы все случилось НАОБОРОТ! И это ОН! убил бы этого подонка!! И никакие заслуги бы не помогли!...Ни при каких обстоятельствах!😡

Игорь Бобров Всех чероожопых героев в окопы! Туда же и судей со следоками