В Челябинске вынесен приговор по делу об убийстве ветерана СВО и других боевых действий Максима Никитина ММАшником Рустамом Байжуменовым.
«Явно неправосудный приговор»: убийца героя СВО, мигрант-MMAшник, освобождён в зале суда
Комментарии
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валерий наследованный
Даже трудно себе представить что было бы с погибшим парнем,если бы все случилось НАОБОРОТ! И это ОН! убил бы этого подонка!! И никакие заслуги бы не помогли!...Ни при каких обстоятельствах!😡
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3 час.
Игорь Бобров
Всех чероожопых героев в окопы! Туда же и судей со следоками
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3 час.
Георгий Корнев
Считаю, что коррупцию в силовых ведомствах можно сильно снизить, если силовиков за взятки, как и всех остальных, будут отправлять на общую зону. Но Думе не до этого. Могут выйти сами на себя.
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1 час.
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